Футбольный комплекс в Рязани построят осенью 2022 года
Футбольный комплекс появится в Рязани к концу сентября 2022 года. Такой срок обозначили будущему подрядчику в аукционной документации, размещенной на сайте госзакупок.
Начальная цена контракта – почти 430 млн рублей. На эти деньги планируется построить два одноэтажных отапливаемых футбольных манежа (40х60 и 64х100 метров), а также здание с тренажерным залом, буфетом, гостиничными номерами, душевыми, сауной, массажными кабинетами, переговорными и другими помещениями. Кроме того, на участке разместят открытое футбольное поле 105х68 метров с искусственным покрытием и дренажем.
«Покрытие должно иметь соответствующие сертификаты FIFA иUEFA, травмобезопасную фибрилированную нить и засыпку кварцевым обеспыленным песком и резиновым гранулятом», - такое требование содержится в описании объекта закупки.
Напомним, под строительство комплекса отвели почти гектар земли в микрорайоне Мервино – за Академией единоборств.
ИСТОЧНИК KP.RU