«Горьковка» открыла свой собственный интернет-магазин
Рязанская областная библиотека имени Горького открыла собственный интернет-магазин. На сегодняшний день в продаже культурного учреждения: книги, альбомы, путеводители и многое другое.
«У нас всегда в продаже издания по естественным, социальным и гуманитарным, техническим наукам; большое разнообразие художественной литературы для детей и взрослых. Почти все издания – уникальны», — говорится в сообщении.
Как отметили в «горьковке», многие из книг поставляются из региональных издательств страны - Крыма, Калининграда, Кирова, Якутии и других регионов.
Регистрироваться в магазине необязательно, покупатель сам выбирает книги, а также способы оплаты и доставки.
ИСТОЧНИК KP.RU