2020-02-11T17:56:05+03:00
Звезды

«Горьковка» открыла свой собственный интернет-магазин

В рязанскую библиотеку на продажу поступают книги из региональных издательств
Яков РЫКОВ
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Фото: Рязанская библиотека имени Горькового.Фото: Рязанская библиотека имени Горькового.
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Рязанская областная библиотека имени Горького открыла собственный интернет-магазин. На сегодняшний день в продаже культурного учреждения: книги, альбомы, путеводители и многое другое.

«У нас всегда в продаже издания по естественным, социальным и гуманитарным, техническим наукам; большое разнообразие художественной литературы для детей и взрослых. Почти все издания – уникальны», — говорится в сообщении.

Как отметили в «горьковке», многие из книг поставляются из региональных издательств страны - Крыма, Калининграда, Кирова, Якутии и других регионов.

Регистрироваться в магазине необязательно, покупатель сам выбирает книги, а также способы оплаты и доставки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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