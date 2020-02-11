2020-02-11T16:18:53+03:00
Происшествия

Из рязанской колонии сбежал наркопреступник

Оперативники УФСИН задержали беглеца и доставили его в ИК-3
Роман КАРПОВ
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10 февраля в ИК-3 под Скопином обнаружили отсутствие одного из осужденных. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Мужчина, отбывающий наказание в этом учреждении, не явился к месту заключения. Известно, что осужденный попал в колонию общего режима на 1 год и 6 месяцев за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

Спустя сутки нарушителя задержали сотрудники отдела розыска УФСИН. По факту нарушения проводится проверка. Возможно, что за этот поступок зеку добавят дополнительный срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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