Скитавшиеся на попутках бомжи убили рязанца и подожгли его дом

11 Февр. 2020 2020-02-11T13:02:14+03:00

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Пожар в селе Ямбирно Шацкого района в октябре 2019 года, на месте которого обнаружили труп хозяина дома, оказался делом рук заезжих бродяг. Эти же люди расправились с 47-летним мужчиной, когда сидели у него в гостях.

Минувшей осенью эксперты, изучив тело, заметили на груди ножевые ранения. Кроме того, возле сгоревшего дома лежал предмет одежды погибшего с пятнами крови и следами нефтепродуктов. Именно эта улика стала ключевой: на ней криминалисты обнаружили клетки чужого эпителия и нашли совпадение с генетическим профилем ранее судимой женщины 1970 года рождения.

Как сообщает пресс-служба областного СУ СКР, подозреваемая скиталась вместе со своим 54-летним сожителем, тоже бывшим заключенным. Ни она, ни он постоянного места жительства не имеют. Поймав машину, парочка двигалась по М-5 и вспомнила о старом знакомом, живущем по пути.

Пьянка в честь встречи обернулась конфликтом, в ходе которого гость зарезал хозяина. Чтобы скрыть следы преступления, бомжи подожгли жилище и покинули регион. Задержали их только теперь - в Тульской области - и, конечно же, сразу заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU