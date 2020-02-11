2020-02-11T13:02:14+03:00
Происшествия

Скитавшиеся на попутках бомжи убили рязанца и подожгли его дом

Преступление произошло в октябре 2019-го. Теперь подозреваемых задержали в Тульской области
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Фото: ryazan.sledcom.ruФото: ryazan.sledcom.ru
Изменить размер текста:

Пожар в селе Ямбирно Шацкого района в октябре 2019 года, на месте которого обнаружили труп хозяина дома, оказался делом рук заезжих бродяг. Эти же люди расправились с 47-летним мужчиной, когда сидели у него в гостях.

Минувшей осенью эксперты, изучив тело, заметили на груди ножевые ранения. Кроме того, возле сгоревшего дома лежал предмет одежды погибшего с пятнами крови и следами нефтепродуктов. Именно эта улика стала ключевой: на ней криминалисты обнаружили клетки чужого эпителия и нашли совпадение с генетическим профилем ранее судимой женщины 1970 года рождения.

Как сообщает пресс-служба областного СУ СКР, подозреваемая скиталась вместе со своим 54-летним сожителем, тоже бывшим заключенным. Ни она, ни он постоянного места жительства не имеют. Поймав машину, парочка двигалась по М-5 и вспомнила о старом знакомом, живущем по пути.

Пьянка в честь встречи обернулась конфликтом, в ходе которого гость зарезал хозяина. Чтобы скрыть следы преступления, бомжи подожгли жилище и покинули регион. Задержали их только теперь - в Тульской области - и, конечно же, сразу заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из рязанской колонии сбежал наркопреступник
Собачий концлагерь: рязанец торговал на Avito истощенными щенками далматинца
«Р» в слове «Рязань» облетела на ветру
Глава региона поддержал инициативу фракции «Единая Россия»
На площади Театральной произошло жесткое ДТП с участием маршрутки
Проблему зловонной воды в Рязани подняли в правительстве
Скитавшиеся на попутках бомжи убили рязанца и подожгли его дом
Действие программы материнского капитала продлится до 31 декабря 2026 года
На ярмарке выходного дня в Рязани торговали подозрительными продуктами
В Горроще иномарка на скорости сбила женщину
Начальник учебного центра в Рязани присвоил полмиллиона
Рязанцы вновь массово пожаловались на пахучую воду
Из горящей сауны в Рязани спасли двух человек
На строительство онкодиспансера в Рязани объявили аукцион
Карантин: в школе №73 два класса отправились на вынужденные каникулы
Эпидемический порог гриппа и ОРВИ в Рязани превышен на 17,3%
В Рязанской области построят дороги к семи сельхозпредприятиям
Рязанцы создали петицию за отставку прокурора Советского района Романа Никонова
Ледовую арену на улице Шевченко в Рязани построят – объявлен тендер
Рязанец с подругой зарезали приятеля и сожгли его дом