На ярмарке выходного дня в Рязани торговали подозрительными продуктами
На ярмарке выходного дня у ТЦ«Кит» торговали продуктами торговали с нарушениями, сообщает рязанское управление Россельхознадзора.
В минувшую субботу инспекторы ведомства побывали на ярмарке выходного дня в микрорайоне Канищево и обнаружили торговцев, которые продавали мясо птицы и мед без документов.
По данному факту сотрудники Россельхознадзора возбудили два дела об административных правонарушениях.
Напомним, ярмарки выходного дня организуют два министерства - сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области и министерство промышленности и экономического развития региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU