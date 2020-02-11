11 Февр. 2020 2020-02-11T11:57:14+03:00

На ярмарке выходного дня в Рязани торговали подозрительными продуктами. Фото: Евгения ГУСЕВА

В отношении двух продавцов возбудили дела об административных правонарушениях

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На ярмарке выходного дня у ТЦ«Кит» торговали продуктами торговали с нарушениями, сообщает рязанское управление Россельхознадзора.

В минувшую субботу инспекторы ведомства побывали на ярмарке выходного дня в микрорайоне Канищево и обнаружили торговцев, которые продавали мясо птицы и мед без документов.

По данному факту сотрудники Россельхознадзора возбудили два дела об административных правонарушениях.

Напомним, ярмарки выходного дня организуют два министерства - сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области и министерство промышленности и экономического развития региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU