2020-02-11T11:57:14+03:00
Общество

На ярмарке выходного дня в Рязани торговали подозрительными продуктами

В отношении двух продавцов возбудили дела об административных правонарушениях
Яков РЫКОВ
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На ярмарке выходного дня в Рязани торговали подозрительными продуктами.На ярмарке выходного дня в Рязани торговали подозрительными продуктами.Фото: Евгения ГУСЕВА
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На ярмарке выходного дня у ТЦ«Кит» торговали продуктами торговали с нарушениями, сообщает рязанское управление Россельхознадзора.

В минувшую субботу инспекторы ведомства побывали на ярмарке выходного дня в микрорайоне Канищево и обнаружили торговцев, которые продавали мясо птицы и мед без документов.

По данному факту сотрудники Россельхознадзора возбудили два дела об административных правонарушениях.

Напомним, ярмарки выходного дня организуют два министерства - сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области и министерство промышленности и экономического развития региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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