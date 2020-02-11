Начальник учебного центра в Рязани присвоил полмиллиона

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:23:20+03:00

Он оставил себе деньги за обучение 53 специалистов

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В Рязани перед судом предстанет начальник регионального учебного центра. Его обвиняют в присвоении 461 тысячи рублей.

Образовательная организация, о которой идет речь, обучает специалистов по обслуживанию сложных технических систем, а указанная сумма – это плата за обучение 53 человек в 2017-2018 годах.

- Оперативники установили, что эти специалисты проходили обучение, получили соответствующие сертификаты и оплатили курс наличными деньгами, - сообщили в полиции.

Согласно материалам дела, на счет центра средства не поступили, а осели в кармане у руководителя.

Отмечается, что обвиняемый возместил причиненный ущерб, поэтому в рамках ч.3 ст. 160 УК РФ для него, вероятно, изберут не самое суровое наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU