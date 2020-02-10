2020-02-10T12:02:37+03:00
Происшествия

Под мостом на М-5 в Рязанской области обнаружили труп

На дороге осталась его «Газель». Погибший – житель Москвы
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: издательство "Пресса".Фото: издательство "Пресса".
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9 февраля в Спасском районе на льду под мостом через реку Проня обнаружен труп мужчины. По документам, обнаруженным в одежде, установили его личность: свою смерть в Рязанской области нашел 38-летний житель Москвы.

Как сообщает издательство «Пресса», местом происшествия стал 244-й километр трассы М-5 «Урал». На путепроводе осталась «Газель», принадлежавшая погибшему.

Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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