Под мостом на М-5 в Рязанской области обнаружили труп

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:02:37+03:00

На дороге осталась его «Газель». Погибший – житель Москвы

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9 февраля в Спасском районе на льду под мостом через реку Проня обнаружен труп мужчины. По документам, обнаруженным в одежде, установили его личность: свою смерть в Рязанской области нашел 38-летний житель Москвы.

Как сообщает издательство «Пресса», местом происшествия стал 244-й километр трассы М-5 «Урал». На путепроводе осталась «Газель», принадлежавшая погибшему.

Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU