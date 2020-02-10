2020-02-10T10:33:17+03:00
Недвижимость

В Солотче и центре Рязани два дня подряд будут выключать электричество

Энергетики будут проводить ремонтные и профилактические работы на воздушной линии
Яков РЫКОВ
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В Солотче и центре Рязани два дня подряд будут выключать электричество.В Солотче и центре Рязани два дня подряд будут выключать электричество.Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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11 и 12 февраля в Рязани на нескольких улицах отключат электроэнергию, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. По информации властей, причина отключения – работы на воздушной линии.

Во вторник и среду с 09:30 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

- ул. Первомайская, дома с 28 по 56 (поселок Солотча);

- ул. Школьная, дома с 1 по 57 (поселок Солотча);

- ул. Скоморошинская, д. 15, д. 15б, д. 16а, д. 18, д. 21 лит. А, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25;

- ул. Грибоедова, д. 65.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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