Два молодых рязанца потеряли сознание в ТЦ «Европа» на глазах у людей
9 февраля примерно в 16:20 одном из залов ТЦ «Европа» двое молодых человек потеряли сознание. О происшествии анонимно сообщает в инстаграме Rzn_Life один из очевидцев происшествия.
«Парни вроде бы живы, бригаду скорой медицинской помощи им вызвали», — говорится в сообщении.
Подробности происшествия уточняются.
Напомним, похожий случай произошел в апреле 2016 года. Тогда вечером в приемный покой рязанской БСМП поступила девушка в бессознательном состоянии. Ей стало плохо в ТРЦ «Виктория Плаза» (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU