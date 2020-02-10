Два молодых рязанца потеряли сознание в ТЦ «Европа» на глазах у людей

10 Февр. 2020 2020-02-10T04:46:57+03:00

Сотрудники торгового центра вызвали скорую помощь. Что случилось с парнями, пока неизвестно [фото]

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9 февраля примерно в 16:20 одном из залов ТЦ «Европа» двое молодых человек потеряли сознание. О происшествии анонимно сообщает в инстаграме Rzn_Life один из очевидцев происшествия.

«Парни вроде бы живы, бригаду скорой медицинской помощи им вызвали», — говорится в сообщении.

Подробности происшествия уточняются.

rzn_life В ТЦ "Европа" вызвали скорую

Напомним, похожий случай произошел в апреле 2016 года. Тогда вечером в приемный покой рязанской БСМП поступила девушка в бессознательном состоянии. Ей стало плохо в ТРЦ «Виктория Плаза» (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU