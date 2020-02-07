2020-02-07T17:31:39+03:00
Звезды

Рязанцев пригласили на фильм, снятый рязанцами в Рязани

Премьера художественного фильма «Другая жизнь» состоится в ближайший вторник
Александр КАРАВАЕВ
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Все актеры из Рязани.Все актеры из Рязани.Фото: Александр КАРАВАЕВ
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Рязань крайне редко радует горожан фильмами собственного производства. Но иногда такое все-таки случается. В прошлом году в нашем городе сняли полноценный фильм в жанре, так скажем, подросткового экшна.

Вкратце его суть: родители погибают в авиакатастрофе, и дети оказываются в школе-интернате, где начинается борьба за выживание.

- Это попытка посмотреть на мир и атмосферу современных домов изнутри, увидеть то, что не заметно постороннему глазу, - говорит один из авторов сценария Ирина Козлова, - но, как и принято в кино, все в конце концов заканчивается хорошо.

Уникальность этого фильма в том, что его почти полностью подготовили в Рязани: съемки проходили в здании школы-интерната №2, в ролях были непрофессиональные актеры (однако прошедшие определенную подготовку) – это рязанские школьники и взрослые. Но профессиональная актриса все-таки была – это Марина Богатова, которая постоянно снимается в многочисленных сериалах на канале ТНТ.

Закрытая премьера фильма состоится 11 февраля в 19:00 в кинотеатре «Кинолюкс» торгового дома «Барс», но в ближайшие недели кино покажут всем рязанским школьникам и их родителям в районных культурно-досуговых центрах.

О фильме "Другая жизнь".

ИСТОЧНИК KP.RU

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