Рязанцев пригласили на фильм, снятый рязанцами в Рязани
Рязань крайне редко радует горожан фильмами собственного производства. Но иногда такое все-таки случается. В прошлом году в нашем городе сняли полноценный фильм в жанре, так скажем, подросткового экшна.
Вкратце его суть: родители погибают в авиакатастрофе, и дети оказываются в школе-интернате, где начинается борьба за выживание.
- Это попытка посмотреть на мир и атмосферу современных домов изнутри, увидеть то, что не заметно постороннему глазу, - говорит один из авторов сценария Ирина Козлова, - но, как и принято в кино, все в конце концов заканчивается хорошо.
Уникальность этого фильма в том, что его почти полностью подготовили в Рязани: съемки проходили в здании школы-интерната №2, в ролях были непрофессиональные актеры (однако прошедшие определенную подготовку) – это рязанские школьники и взрослые. Но профессиональная актриса все-таки была – это Марина Богатова, которая постоянно снимается в многочисленных сериалах на канале ТНТ.
Закрытая премьера фильма состоится 11 февраля в 19:00 в кинотеатре «Кинолюкс» торгового дома «Барс», но в ближайшие недели кино покажут всем рязанским школьникам и их родителям в районных культурно-досуговых центрах.
О фильме "Другая жизнь".
ИСТОЧНИК KP.RU