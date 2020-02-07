Рязанцев ждут приключения в компании культового героя Соника
13 февраля в кинотеатре «Формула кино» (ТЦ «Виктория Плаза») выйдет в прокат головокружительное комедийное экшн-приключение по мотивам всемирно известной серии видеоигр от Sega – «Соник в кино».
В центре сюжета, конечно же, будет культовый герой: отвязный ярко-синий супербыстрый ежик Соник. Вместе с новообретенным – человеческим – лучшим другом Томом Вачовски он знакомится со сложностями жизни на Земле и противостоит злодейскому доктору Роботнику, который хочет пленить Соника и использовать его безграничные суперсилы для завоевания мирового господства.
Билеты можно приобрести на kinoteatr.ru.
Возрастное ограничение 6+. На правах рекламы.
Афиша мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU