2020-02-07T16:51:26+03:00
Происшествия

В Рязани будут судить экс-начальника городской ветстанции

Руководитель учреждения оказывал услуги не от лица организации, а лично от себя. На этом и зарабатывал
Яков РЫКОВ
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В Рязани будут судить экс-начальника городской ветстанции.В Рязани будут судить экс-начальника городской ветстанции.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Бывший начальник Рязанской городской ветеринарной станции предстанет перед судом за злоупотребление должностными полномочиями, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Предварительное следствие установило, что начальник ветстанции получил деньги от оказанных услуг для юридического лица без согласования с работодателем. Так, вопреки интересам службы он заключал договоры не от лица организации, а от своего имени, как физического лица. Благодаря этому, и получал деньги для собственных нужд.

После утверждения обвинительного заключения дело направилось в Советский районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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