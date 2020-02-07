В Рязани будут судить экс-начальника городской ветстанции
Бывший начальник Рязанской городской ветеринарной станции предстанет перед судом за злоупотребление должностными полномочиями, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Предварительное следствие установило, что начальник ветстанции получил деньги от оказанных услуг для юридического лица без согласования с работодателем. Так, вопреки интересам службы он заключал договоры не от лица организации, а от своего имени, как физического лица. Благодаря этому, и получал деньги для собственных нужд.
После утверждения обвинительного заключения дело направилось в Советский районный суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU