ЧП на заводе в Рязани: один человек погиб, один госпитализирован

7 Февр. 2020 2020-02-07T14:49:14+03:00

Начата проверка. На месте работают следователи и следователи-криминалисты

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7 февраля в Рязани на заводе по производству противопожарного оборудования погиб рабочий. Еще один человек госпитализирован, сообщили в пресс-службе областного СУ СКР.

По имеющейся информации, на предприятии при проверке герметичности коллектора под высоким давлением произошел разрыв шланга. Скончался мужчина 1959 года рождения.

Начата доследственная проверка, которая позволит дать юридическую оценку случившемуся и действиям лиц, ответственных за производственную безопасность. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU