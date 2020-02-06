Как 50 лет назад: в пятницу в Рязани возможны метель и сильный ветер

6 Февр. 2020 2020-02-06T18:29:21+03:00

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В пятницу 7 февраля в Рязани ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Ночью небольшой, а местами умеренный снег. Кроме того, возможна метель.

Днем в Рязани небольшой снег, а на дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, с переходом на северный. Порывы могут доходить до 17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью -15...-10°С, днем -11...-6°С.

Интересно, что ровно 50 лет назад — 7 февраля 1970 года — в Рязани была практически такая же погода: облачная, снег, метель. Сильный юго-восточный, а температура воздуха — 2-7 градусов мороза.

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ИСТОЧНИК KP.RU