Рязанское бизнес-сообщество признает наличие проблем и сообща ищет пути их преодоления

6 Февр. 2020 2020-02-06T16:41:22+03:00

На встрече представителей рязанских деловых кругов рассмотрели обобщенные данные, которые касаются положения дел в промышленном комплексе региона

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В среду, 5 февраля, в конференц-зале головного офиса ПАО «Приовнешторгбанк», под эгидой регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» прошла встреча представителей рязанских деловых кругов, которую организаторы назвали «Региональная экономика: мифы и реальность».

Участники этого мероприятия рассмотрели обобщенные данные, которые касаются положения дел в промышленном комплексе Рязанской области.

- Мы должны четко представлять, в каком состоянии находятся субъекты экономики в регионе, ведь только понимая общую картину и то, какие тенденции наблюдаются в этой сфере, можно будет определить, в каком направлении нам нужно будет действовать в 2020 году, - определил генеральную линию в дискуссии председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Иванков.

- В прошлом году выручка во всех отраслях росла, но прибыли больше не стало, рентабельность снизилась, в целом росли издержки, - констатировал Дмитрий Иванович и заключил. – Нужно искать резервы, способствуя повышению производительности труда.

- Труднее стало зарабатывать, поэтому прибыль практически замерла на довольно низком уровне, - отметил модератор встречи Геннадий Дронов, заместитель Председателя правления ПАО «Приовнешторгбанк».

Дмитрий Иванков указал на необходимость сбора и систематизации всей информации на региональном уровне, чтобы затем передавать ее наверх, чтобы уже там были приняты все соответствующие меры для того, чтобы помочь бизнесу.

Участники встречи, подводя итоги, пришли к мнению, что бизнес-собщество не может занимать патерналистскую, иждивенческую позицию и по всем вопросам предлагать органам исполнительной и законодательной власти свои варианты решения волнующих предпринимателей проблем.

Фото: Елена СЕРЕГИНА

ИСТОЧНИК KP.RU