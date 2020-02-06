Рязанское бизнес-сообщество признает наличие проблем и сообща ищет пути их преодоления
В среду, 5 февраля, в конференц-зале головного офиса ПАО «Приовнешторгбанк», под эгидой регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» прошла встреча представителей рязанских деловых кругов, которую организаторы назвали «Региональная экономика: мифы и реальность».
Участники этого мероприятия рассмотрели обобщенные данные, которые касаются положения дел в промышленном комплексе Рязанской области.
- Мы должны четко представлять, в каком состоянии находятся субъекты экономики в регионе, ведь только понимая общую картину и то, какие тенденции наблюдаются в этой сфере, можно будет определить, в каком направлении нам нужно будет действовать в 2020 году, - определил генеральную линию в дискуссии председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Иванков.
- В прошлом году выручка во всех отраслях росла, но прибыли больше не стало, рентабельность снизилась, в целом росли издержки, - констатировал Дмитрий Иванович и заключил. – Нужно искать резервы, способствуя повышению производительности труда.
- Труднее стало зарабатывать, поэтому прибыль практически замерла на довольно низком уровне, - отметил модератор встречи Геннадий Дронов, заместитель Председателя правления ПАО «Приовнешторгбанк».
Дмитрий Иванков указал на необходимость сбора и систематизации всей информации на региональном уровне, чтобы затем передавать ее наверх, чтобы уже там были приняты все соответствующие меры для того, чтобы помочь бизнесу.
Участники встречи, подводя итоги, пришли к мнению, что бизнес-собщество не может занимать патерналистскую, иждивенческую позицию и по всем вопросам предлагать органам исполнительной и законодательной власти свои варианты решения волнующих предпринимателей проблем.
Фото: Елена СЕРЕГИНА
ИСТОЧНИК KP.RU