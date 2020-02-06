Соперник ФК «Рязань» в первенстве России снялся с соревнований
Соперник ФК «Рязань» в первенстве Второй лиги (ПФЛ, зона «Центр») московский клуб «Арарат» исключен из числа клубов Профессиональной футбольной лиги. Об этом стало известно после заседания исполкома РФС.
Как говорится в сообщении, клуб исключен в связи с отзывом лицензии РФС на спортивный сезон 2019-2020 годов.
Напомним, в матче первого круга, который прошел в Рязани 14 сентября, победу одержали столичные футболисты со счетом 3:2. Ответная встреча соперников должна была состояться 26 апреля 2020 года в Москве.
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ИСТОЧНИК KP.RU