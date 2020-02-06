Рязанца будут судить за попытку изнасилования средь бела дня

6 Февр. 2020 2020-02-06T15:07:04+03:00

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22-летний рязанец предстанет перед судом за покушение на изнасилование, соединеннуе с угрозой убийством. О передаче уголовного дела для утверждения обвинительного заключения сообщила пресс-служба областного СУ СКР.

Примечателен тот факт, что преступление совершено 25 августа 2019-го средь бела дня. Молодой человек, будучи пьяным, увидел незнакомку на улице и затащил ее в безлюдное место, угрожая ножом. Девушка оказала активное сопротивление и в итоге спаслась, так как на крик сбежались местные жители.

Насильник скрылся, но вскоре его задержали и заключили под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU