Рязанца будут судить за попытку изнасилования средь бела дня
22-летний рязанец предстанет перед судом за покушение на изнасилование, соединеннуе с угрозой убийством. О передаче уголовного дела для утверждения обвинительного заключения сообщила пресс-служба областного СУ СКР.
Примечателен тот факт, что преступление совершено 25 августа 2019-го средь бела дня. Молодой человек, будучи пьяным, увидел незнакомку на улице и затащил ее в безлюдное место, угрожая ножом. Девушка оказала активное сопротивление и в итоге спаслась, так как на крик сбежались местные жители.
Насильник скрылся, но вскоре его задержали и заключили под стражу.
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ИСТОЧНИК KP.RU