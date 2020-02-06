2020-02-06T13:49:12+03:00
Происшествия

В Рязани сотрудников и технику РЖД гоняли на стройку частного дома

Начальник одного из подразделений причинил компании ущерб, который оценили более чем в полмиллиона рублей
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязани состоится суд над руководителем одного из подразделений ОАО «РЖД», который решил использовать должность, чтобы сэкономить на строительстве собственного дома. Его обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщил помощник Рязанского транспортного прокурора Игорь Алексеев.

В ходе следствия выяснилось, что начальник в рабочее время гонял на стройку подчиненных, служебные автомобили и специальную технику, которую компания арендовала у юридических лиц. Материальный ущерб, причиненный РЖД, оценивается более чем в 500 тысяч рублей.

Правоохранительные органы считают, что своими действиями руководитель, ни много ни мало, покусился на интересы государства и дискредитировал деятельность акционерного общества, единственным учредителем которого оно является.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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