В Рязани сотрудников и технику РЖД гоняли на стройку частного дома
В Рязани состоится суд над руководителем одного из подразделений ОАО «РЖД», который решил использовать должность, чтобы сэкономить на строительстве собственного дома. Его обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщил помощник Рязанского транспортного прокурора Игорь Алексеев.
В ходе следствия выяснилось, что начальник в рабочее время гонял на стройку подчиненных, служебные автомобили и специальную технику, которую компания арендовала у юридических лиц. Материальный ущерб, причиненный РЖД, оценивается более чем в 500 тысяч рублей.
Правоохранительные органы считают, что своими действиями руководитель, ни много ни мало, покусился на интересы государства и дискредитировал деятельность акционерного общества, единственным учредителем которого оно является.
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ИСТОЧНИК KP.RU