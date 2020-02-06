В Дашково-Песочне задержали маршрутчика, выехавшего в рейс без тормозов

6 Февр. 2020 2020-02-06T12:33:26+03:00

Рязанские сотрудники ДПС остановили микроавтобус и проверили его техническое состояние. Маршрутку отправили на стоянку

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5 февраля около 16:00 сотрудники рязанского ДПС остановили микроавтобус маршрутного такси. Проверка технического состояния показала, что маршрутка вышла в рейс с «заведомо неисправными тормозами». Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

Машину задержали в тот момент, когда она проезжала по улице Зубковой мимо дома №18 корпус 12.

В отношении водителя составили административный материал, а сам микроавтобус эвакуировали на специализированную стоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU