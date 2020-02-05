2020-02-05T18:41:57+03:00
Общество

Ушел из жизни бывший главный врач рязанского госпиталя для ветеранов войн

Заслуженный врач РСФСР Вячеслав Стрекалов скончался на 86 году жизни
Александр РАДЫГИН
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Фото: минздрав Рязанской области.Фото: минздрав Рязанской области.
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На 86-м году жизни скончался Стрекалов Вячеслав Евгеньевич, Заслуженный врач РСФСР, члена общественной палаты Рязанской области III созыва, бывший главный врач областного клинического госпиталя для ветеранов войн.

Министерство здравоохранения Рязанской области и администрация госпиталя для ветеранов войн выражают соболезнование родным и близким покойного.

«Благодаря своему опыту, знаниям, целеустремленности, высоким морально-этическим принципам Вячеслав Евгеньевич всегда пользовался у коллег заслуженным авторитетом и уважением», — говорится в сообщении.

ДОСЬЕ «КП»

Стрекалов Вячеслав Евгеньевич родился 6 июля 1934 года.

В 1964 году окончил Рязанский медицинский институт.

После окончания института работал главным врачом Александро-Невской районной больницы, затем главврачом Кораблинской районной больницы.

В 1987 году возглавил областную больницу №2, которая с 1993 года стала Рязанским областным госпиталем для ветеранов войн.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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