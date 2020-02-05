Ушел из жизни бывший главный врач рязанского госпиталя для ветеранов войн
На 86-м году жизни скончался Стрекалов Вячеслав Евгеньевич, Заслуженный врач РСФСР, члена общественной палаты Рязанской области III созыва, бывший главный врач областного клинического госпиталя для ветеранов войн.
Министерство здравоохранения Рязанской области и администрация госпиталя для ветеранов войн выражают соболезнование родным и близким покойного.
«Благодаря своему опыту, знаниям, целеустремленности, высоким морально-этическим принципам Вячеслав Евгеньевич всегда пользовался у коллег заслуженным авторитетом и уважением», — говорится в сообщении.
ДОСЬЕ «КП»
Стрекалов Вячеслав Евгеньевич родился 6 июля 1934 года.
В 1964 году окончил Рязанский медицинский институт.
После окончания института работал главным врачом Александро-Невской районной больницы, затем главврачом Кораблинской районной больницы.
В 1987 году возглавил областную больницу №2, которая с 1993 года стала Рязанским областным госпиталем для ветеранов войн.
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ИСТОЧНИК KP.RU