Рязанский минобр устроит родительское онлайн-собрание
10 февраля в 18.00 министерство образования и молодежной политики Рязанской области решило провести родительское собрание в режиме онлайн. Тема звучит так: «Ответственное родительство». Ведущей выступит министр Ольга Щетинкина.
Приглашены председатель Ассоциации приемных родителей Юрий Змейков и директор Центра психолого-педагогической и медицинской и социальной помощи Ольга Путинцева. К обсуждениям также решили привлечь представителя Русской православной церкви – митрополита Рязанского и Михайловского Марка.
Ранее на площадке официальной группы минобра проводились трансляции, посвященные взаимодействию родителей и школы, а также особенностям проведения государственной итоговой аттестации.
ИСТОЧНИК KP.RU