2020-02-05T11:27:55+03:00
Общество

Рязанский минобр устроит родительское онлайн-собрание

Тему обсуждений обозначили как «Ответственное родительство»
Антон КОНОВАЛОВ
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10 февраля в 18.00 министерство образования и молодежной политики Рязанской области решило провести родительское собрание в режиме онлайн. Тема звучит так: «Ответственное родительство». Ведущей выступит министр Ольга Щетинкина.

Приглашены председатель Ассоциации приемных родителей Юрий Змейков и директор Центра психолого-педагогической и медицинской и социальной помощи Ольга Путинцева. К обсуждениям также решили привлечь представителя Русской православной церкви – митрополита Рязанского и Михайловского Марка.

Ранее на площадке официальной группы минобра проводились трансляции, посвященные взаимодействию родителей и школы, а также особенностям проведения государственной итоговой аттестации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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