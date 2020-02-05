В Рязани осудили следователя за фальсификацию доказательств

5 Февр. 2020 2020-02-05T06:46:38+03:00

Сотрудник МВД так хотел раскрыть дело по кражам, что составил документы с ложными сведениями. Но вину он в этом так и не признал

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Бывшего старшего следователя ОМВД России по Рязанскому району признали виновным в фальсификации доказательств и служебном подлоге, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

Следствие и суд установили, что в 2016 году при расследовании уголовного дела по кражам, старший следователь, чтобы получить дополнительные доказательства против обвиняемого, составил документы с ложными сведениями.

Однако, когда уже сам следователь оказался на допросах в Следственном комитете, то вину в фальсификации доказательств не признал. Его коллегам из других ведомств, в том числе с привлечением сотрудников ФСБ, удалось собрать доказательственную базу, достаточную для обвинения.

В итоге, приговором суда бывшему старшему следователю назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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ИСТОЧНИК KP.RU