В Рязани осудили следователя за фальсификацию доказательств
Бывшего старшего следователя ОМВД России по Рязанскому району признали виновным в фальсификации доказательств и служебном подлоге, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.
Следствие и суд установили, что в 2016 году при расследовании уголовного дела по кражам, старший следователь, чтобы получить дополнительные доказательства против обвиняемого, составил документы с ложными сведениями.
Однако, когда уже сам следователь оказался на допросах в Следственном комитете, то вину в фальсификации доказательств не признал. Его коллегам из других ведомств, в том числе с привлечением сотрудников ФСБ, удалось собрать доказательственную базу, достаточную для обвинения.
В итоге, приговором суда бывшему старшему следователю назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года.
В настоящее время приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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ИСТОЧНИК KP.RU