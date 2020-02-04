2020-02-04T11:13:55+03:00
Происшествия

На переходе на улице Свободы сбили молодую рязанку

Наезд совершил 48-летний водитель Hyundai
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязани на улице Свободы сбили 20-летнюю девушку. По предварительной информации, она переходила дорогу по нерегулируемой «зебре» вблизи дома 18/20.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, наезд на пешехода совершил 48-летний водитель, который управлял автомобилем Hyundai. В результате пострадавшую доставляли в медицинское учреждение.

Всего за сутки в трех ДТП на территории региона различные травмы получили три человека. Восемь человек автоинспекторы задержали на дорогах в состоянии опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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