На переходе на улице Свободы сбили молодую рязанку
Наезд совершил 48-летний водитель Hyundai
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В Рязани на улице Свободы сбили 20-летнюю девушку. По предварительной информации, она переходила дорогу по нерегулируемой «зебре» вблизи дома 18/20.
Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, наезд на пешехода совершил 48-летний водитель, который управлял автомобилем Hyundai. В результате пострадавшую доставляли в медицинское учреждение.
Всего за сутки в трех ДТП на территории региона различные травмы получили три человека. Восемь человек автоинспекторы задержали на дорогах в состоянии опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU