Прокуратура наказывает школы за требования к внешнему виду учеников

4 Февр. 2020 2020-02-04T09:13:00+03:00

Всех под одну гребенку пытались постричь в учреждениях Кораблинского района Рязанской области

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В Кораблинском районе Рязанской области директоров школ заставили отменить те требования к внешнему виду учеников, которые не касаются одежды. Вне закона оказались пункты локальных актов, которые диктовали, например, какие нельзя носить прически или украшения.

Постричь всех под одну гребенку были призваны документы под общим названием «Положения о школьной форме и внешнем виде обучающихся». Они-то и попались на глаза районной прокураторе, проверявшей соблюдение законодательства об образовании.

По итогам ревизии пишут:

«Положения о школьной форме и внешнем виде обучающихся» содержат требования к внешнему виду учащихся, в том числе маникюру, украшениям, аксессуарам (серьгам, кулонам и т.д.), обуви, размеру каблука обуви, цвета подошвы обуви, стрижкам, сумкам».

Меж тем помимо требований к одежде закон никаких ограничений не предусматривает, а значит это не более чем вкусовщина отдельных руководителей. Неправомерными оказались и внутренние правила о недопуске учеников на занятия без школьной формы.

Всего прокуратура принесла шесть протестов, которые директора школ вынуждены были удовлетворить.

ИСТОЧНИК KP.RU