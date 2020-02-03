2020-02-03T16:21:50+03:00
Спорт

Рязанские эсктремалы покорили Оку стоя на SUP-досках

Ни свежий ветер, ни снег с дождем не стали преградой для любителей активного отдыха
Александр КАРАВАЕВ
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Фото: Леонид Третьяков.Фото: Леонид Третьяков.
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Мягкая зима, что наблюдается в Центральной России, не позволила замерзнуть Оке в районе Рязани. Этим и воспользовались любители активного отдыха, решившие таким образом отметить День сурка.

2 февраля под окским мостом собрались два десятка желающих с ветерком прокатиться по волнам. Основным плавсредством были выбраны сапы – своеобразные большие надувные доски, на которых, при определенном мастерстве, можно грести не только сидя, но и стоя. Были также надувная байдарка и две надувные лодки еще советского образца. В роли спасателей выступали два участника, передвигавшиеся на лодке под мотором. Все экипажи были проверены сотрудниками МЧС, которые сняли с проплыва советские плавсредства как несоответствующие нормам безопасности.

Погода выдалась под стать – со встречным ветром, мокрым снегом и дождем. Практически со старта появились и первые потери. Один участник сел на мель, но спасатели его сдернули. Потом трое решили вернуться назад, захватив с собой и этого бедолагу. Остальные продолжили путь. Вызывая удивление немногочисленных рыбаков, сидевших на берегу. Но в районе Дядькова силы иссякли, и было принято решение прекратить поход.

Зимний сплав по Оке.

- Это уже третий наш водный поход в этом году, - говорит один из организаторов мероприятия Леонид Третьяков, - и второй по Оке. В этом году нам благоволит погода, не позволяющая Оке покрыться льдом.

Возможно и в дальнейшем подобные приключения под Рязанью продолжатся. Так что если вы увидите людей, идущих на досках по Оке стоя, не удивляйтесь – это не плод вашего воображения, а развлечения рязанских экстремалов.

Фото: Леонид Третьяков.

Фото: Леонид Третьяков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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