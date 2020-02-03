Появились подробности и видео ДТП на улице Спортивной

3 Февр. 2020 2020-02-03T13:14:55+03:00

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3 февраля в Рязани на улице Спортивной случилось серьезное ДТП. 25-летняя девушка на Chevrolet Aveo, поворачивая налево - на улицу Есенина, столкнулась с Volkswagen Polo под управлением мужчины 1992 года рождения.

В результате водителя Chevrolet на «скорой» доставляли в медицинское учреждение.

Сообщество «Дороги Рязани» опубликовали видеозапись момента происшествия. На нем видно, что в момент ДТП разрешено было только движение прямом направлении, но даже в случае общего «зеленого» встречный поток девушка должна была пропустить.

ДТП в Рязани СЕРЬЕЗНО ВЛЕТЕЛИ (ул.Есененина - ул.Халтурина).Источник - https://vk.com/roadrzn62

ИСТОЧНИК KP.RU