2020-02-03T09:45:19+03:00
Происшествия

Грузоперевозчик из Рязани скрыл налоги на 900 тысяч рублей

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Главное для следователей, чтобы подозреваемый вернул всю сумму в бюджет государства
Яков РЫКОВ
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Грузоперевозчик из Рязани скрыл налоги на 900 тысяч рублей.Грузоперевозчик из Рязани скрыл налоги на 900 тысяч рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО
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«Важняки» возбудили уголовное дело в отношении рязанца, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

По данным следствия, в 2018 году подозреваемый по доверенности выполнял грузоперевозки от имени индивидуального предпринимателями. В соответствии с договором он за это время он заработал более 6 млн рублей, однако не стал платить налоги, которые составили 900 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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