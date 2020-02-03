Грузоперевозчик из Рязани скрыл налоги на 900 тысяч рублей
«Важняки» возбудили уголовное дело в отношении рязанца, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.
По данным следствия, в 2018 году подозреваемый по доверенности выполнял грузоперевозки от имени индивидуального предпринимателями. В соответствии с договором он за это время он заработал более 6 млн рублей, однако не стал платить налоги, которые составили 900 тысяч рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU