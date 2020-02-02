Отделы МФЦ в Рязани стали работать дольше

2 Февр. 2020 2020-02-02T13:31:24+03:00

С 1 февраля в Рязани четыре отдела МФЦ – по Железнодорожному, Московскому, Октябрьскому и Советскому районам - изменили режим работы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Четыре из них изменили режим работы по понедельникам и субботам

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С 1 февраля в Рязани четыре отдела МФЦ – по Железнодорожному, Московскому, Октябрьскому и Советскому районам - изменили режим работы. Теперь там принимают с 8.00 до 20.00 в понедельник и с 9.00 до 18.00 в субботу, сообщает пресс-служба областного правительства.

Напомним адреса отделов:

- по Железнодорожному району - ул. Каширина, 1;

- по Московскому району - ул Крупской, 14/2;

- по Советскому району - ул. Почтовая, 61;

- по Октябрьскому району - ул. Новоселов, 33/2.

Также анонсировано расширение перечня услуг. С 3 февраля в МФЦ физлицам помогут (не бесплатно) заполнить декларацию 3-НДФЛ для налоговых вычетов, а с июля через отдел по Советскому району можно будет оформить и получить загранпаспорт нового поколения.

ИСТОЧНИК KP.RU