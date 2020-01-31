2020-01-31T18:23:24+03:00
Спорт

«Лыжня России» близ Варских не состоится

Еще в 17 муниципальных образованиях гонку провести все-таки планируют
Антон КОНОВАЛОВ
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8 февраля в Рязанской области пройдет «Лыжня России». Аномально теплая погода вносит свои коррективы: из-за недостаточного снежного покрова организаторы решили отказать от гонки на главной площадке региона – близ поселка Варские.

В 17 муниципальных образованиях провести самый массовый зимний старт все-таки надеются. В 12.00 любителей спорта отправят на дистанцию в Сасове и Сасовском районе, в Скопине и Скопинском районе, в Александро-Невском, Ермишинском, Захаровском, Кадомском, Корабинском, Милославском, Пителинском, Путятинском, Ряжском, Спожковском, Сараевском, Чучковском и Ухоловском районах.

Информацию предоставило областное министерство физической культуры и спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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