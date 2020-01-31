2020-01-31T17:50:59+03:00
Происшествия

В рязанской больнице скончался заключенный с 17-летним сроком

По предварительным данным, его смерть наступила из-за обострения хронического заболевания
Роман КАРПОВ
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26 января в ОКБ скончался 28-летний осужденный, который отбывал наказание в строгом режиме за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Парень, приговоренный к 17 годам лишения свободы, по данным пресс-службы регионального УФСИН, почувствовал себя плохо 18 января.

- После осмотра медиками санчасти учреждения было принято решение о переводе его в Cкопинский межрайонный медицинский центр, где он находился на лечении с 18 по 24 января и откуда был выписан с рекомендациями лечения в ведомственной больнице. 24 января для дальнейшего лечения осужденный на специализированном санитарном автотранспорте был доставлен в хирургическое отделение больницы для осужденных, - пояснили в ведомстве.

Там у заключенного, по официальной информации, случился рецидив хронического заболевания. Пациента перевели в первое хирургическое отделение ОКБ, где он скончался, несмотря на усилия медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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