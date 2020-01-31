2020-01-31T15:46:13+03:00
Общество

Опубликована схема размещения школы на месте троллейбусного депо

Публичные слушания о внесении изменений в Генплан состоятся 27 февраля
Сергей ЛАЗУТИН
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Опубликованы материалы проекта изменений в Генплан Рязани для строительства школы на 1600 мест на улице Дзержинского. Под образовательное учреждение, напомним, приспособят территорию уже не функционирующего депо «Управления рязанского троллейбуса».

Среди графических материалов есть и примерная схема размещения объекта с баскетбольной площадкой, футбольным полем, беговой дорожкой. Все существующие строения, по всей видимости, снесут.

Пока участок 62:29:0070048:38 площадью 27 тысяч квадратных метров находится зоны делового, общественного и коммерческого назначения. Теперь его предлагают перевести в зону образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования.

Предложения и замечания по проекту изменений будут приниматься на улице Введенской, 107 (кабинет 223). По тому же адресу, в фойе здания, размещена экспозиция. Сами публичные слушания пройдут 27 февраля 2020 года в кабинете 219.

Из материалов проекта.

Из материалов проекта.

Так асфальтовое поле бывшего депо со спутника выглядит сейчас.

Так асфальтовое поле бывшего депо со спутника выглядит сейчас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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