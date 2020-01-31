Зеленую зону в Рязани отдали под расширение автотехцентра

31 Янв. 2020 2020-01-31T10:03:46+03:00

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30 января Рязанская городская Дума большинством голосов приняла изменения в правила землепользования и застройки для участка на Куйбышевском шоссе. Участок в районе строения 52 перевели из зоны озеленения специального назначения в зону промышленных предприятий и коммунально-складских организаций.

Прежде, после проведения публичных слушаний, аналогичным образом подкорректировали Генплан, но вопрос остался дискуссионным.

Процедуру по внесению изменений инициировало АО «Межрегиональный центр «Интеграл», чтобы «расширить инфраструктуру» автотехцентра «Рязань МАЗ Сервис». Коммерсанты пообещали взамен высадить 1000 деревьев на предложенном администрацией города участке. Однако, как отметили на заседании, реальных рычагов, чтобы заставить выполнить это обещание, у чиновников нет.

Кстати, под озеленение управление земельных ресурсов предложило участок площадью почти 4 гектара в районе Восточного промузла.

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ИСТОЧНИК KP.RU