Рязанские врачи впервые пересадили роговицу глаза

31 Янв. 2020 2020-01-31T09:20:09+03:00

Теперь такие операции внедрят в практику больницы имени Семашко

Изменить размер текста: A A

В Областной клинической больнице им. Н.А. Семашко состоялась первая для Рязанской области пересадка роговицы глаза. Провел ее заведующий 2-м офтальмологическим отделением Александр Колесников, ассистировали которому профессор кафедры офтальмологии ФМБА России Андрей Золоторевский и врач-офтальмолог Александр Севостьянов.

Показанием для операции выступил кератоконус – заболевание, при котором роговица глаза истончается и принимает конусообразную форму. Лазер, очки или контактные линзы здесь бесполезны.

Фото: минздрав Рязанской области.

- Пациентка - молодая женщина, острота зрения у которой составляет всего 9%. Пересадка позволит максимально вернуть зрение и улучшить качество жизни, - сказала главврач ОКБ им. Н.А. Семашко Людмила Сорокина.

Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, операция прошла успешно, и теперь такие подобные манипуляции внедрят в практику больницы.

Фото: минздрав Рязанской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU