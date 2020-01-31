Рязанские врачи впервые пересадили роговицу глаза
В Областной клинической больнице им. Н.А. Семашко состоялась первая для Рязанской области пересадка роговицы глаза. Провел ее заведующий 2-м офтальмологическим отделением Александр Колесников, ассистировали которому профессор кафедры офтальмологии ФМБА России Андрей Золоторевский и врач-офтальмолог Александр Севостьянов.
Показанием для операции выступил кератоконус – заболевание, при котором роговица глаза истончается и принимает конусообразную форму. Лазер, очки или контактные линзы здесь бесполезны.
Фото: минздрав Рязанской области.
- Пациентка - молодая женщина, острота зрения у которой составляет всего 9%. Пересадка позволит максимально вернуть зрение и улучшить качество жизни, - сказала главврач ОКБ им. Н.А. Семашко Людмила Сорокина.
Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, операция прошла успешно, и теперь такие подобные манипуляции внедрят в практику больницы.
Фото: минздрав Рязанской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU