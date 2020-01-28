В центре Рязани в троллейбусе произошло короткое замыкание

28 Янв. 2020 2020-01-28T15:08:16+03:00

Водителя с отравлением угарного газа доставили в больницу, но потом отпустили домой

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Около полудня 28 января на площади Победы в одном из троллейбусов произошло короткое замыкание. Об этом «Комсомолке» сообщил один из работников УРТ.

— Коротнуло именно в кабине водителя. Провода, которые идут по улице (контактная сеть), к этому инциденту не имеют никакого отношения. Их топорами можно рубить в случае чего, главное, чтобы «плюс» и «минус» не было».

Отметим, в результате происшествия пострадал водитель. Его доставили в больницу, но вскоре отпустили.

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ИСТОЧНИК KP.RU