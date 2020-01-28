Рязанец побывал в опустевшем из-за коронавируса китайском городе
28 января рязанец живущий и работающий в настоящий момент в Китае, выложил видео из опустевшего Гуанчжоу.
- Заехали с Витьком в просто пустой город. Нет никого, люди «вымерли», нет никого, - поделился своими впечатлениями рязанец Владимир.
На кадрах, размещенных в одной из социальных сетей, видны опустевшие улицы без людей и машин. Гуанчжоу является третьим по величине городом Поднебесной с населением более 14 миллионов человек, уступая лишь Шанхаю и Пекину. Хотя до этого мегаполиса бушующий в Китае коронавирус не дошел, его жители без крайней необходимости стараются не выходить на улицу и не посещать общественные места.
Напомним, по данным на вечер 27 января, от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, в Китае скончались уже более ста человек, заражены несколько тысяч. Очаг эпидемии – город Ухань в провинции Хубэй, где умерли многие из заболевших.
Рязанцы в опустевшем китайском городе.
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ИСТОЧНИК KP.RU