Рязанец побывал в опустевшем из-за коронавируса китайском городе

28 Янв. 2020 2020-01-28T14:54:57+03:00

На улицах третьего по величине мегаполиса Поднебесной нет ни людей, ни машин

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28 января рязанец живущий и работающий в настоящий момент в Китае, выложил видео из опустевшего Гуанчжоу.

- Заехали с Витьком в просто пустой город. Нет никого, люди «вымерли», нет никого, - поделился своими впечатлениями рязанец Владимир.

На кадрах, размещенных в одной из социальных сетей, видны опустевшие улицы без людей и машин. Гуанчжоу является третьим по величине городом Поднебесной с населением более 14 миллионов человек, уступая лишь Шанхаю и Пекину. Хотя до этого мегаполиса бушующий в Китае коронавирус не дошел, его жители без крайней необходимости стараются не выходить на улицу и не посещать общественные места.

Напомним, по данным на вечер 27 января, от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, в Китае скончались уже более ста человек, заражены несколько тысяч. Очаг эпидемии – город Ухань в провинции Хубэй, где умерли многие из заболевших.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1334" height="750" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/757317" frameborder="0"></iframe> Рязанцы в опустевшем китайском городе.

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ИСТОЧНИК KP.RU