В Рязани слышны непонятные хлопки
28 января, начиная с первой половины дня, в Рязани слышны непонятные хлопки. Звуки похожи на отголоски взрывов или выстрелов.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС корреспонденту «Комсомолки» признались, что источник шума им неизвестен, однако подтвердили, что обращения по этому поводу от жителей областного центра диспетчерам поступают.
Источник в силовых ведомствах, с которым пообщалась «Комсомолка», предположил, что хлопки могут быть связаны с деятельностью РВВДКУ. Пресс-служба учебного заведения на момент публикации комментариев не дала.
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ИСТОЧНИК KP.RU