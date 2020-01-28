28 Янв. 2020 2020-01-28T13:22:26+03:00

По поводу звуков, похожих на отголоски взрывов, горожане звонят в МЧС

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28 января, начиная с первой половины дня, в Рязани слышны непонятные хлопки. Звуки похожи на отголоски взрывов или выстрелов.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС корреспонденту «Комсомолки» признались, что источник шума им неизвестен, однако подтвердили, что обращения по этому поводу от жителей областного центра диспетчерам поступают.

Источник в силовых ведомствах, с которым пообщалась «Комсомолка», предположил, что хлопки могут быть связаны с деятельностью РВВДКУ. Пресс-служба учебного заведения на момент публикации комментариев не дала.

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ИСТОЧНИК KP.RU