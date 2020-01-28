2020-01-28T09:30:11+03:00
Общество

Рязанское УФАС вновь переезжает

На сей раз на улицу Урицкого. На улице Семинарской антимонопольщики работали с октября 2017-го
Антон КОНОВАЛОВ
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Рязанское УФАС вновь переезжает - с улицы Семинарской, 14к2 на улицу Урицкого, 10/70. Такая информация опубликована на официальном сайте ведомства.

С 3 февраля антимонопольщики просят направлять почтовую корреспонденцию по новому адресу (по текущему она будет приниматься до конца недели) и предупреждают о возможных перебоях с телефонной связью.

Напомним, что предыдущий переезд управления состоялся в октябре 2017 года. До этого оно располагалось на улице Ленина, 34.

КУДА ЗВОНИТЬ

С возникающими вопросами Рязанское УФАС просит обращаться по телефонам:

8(499) 755-23-23 (доб.062-100) - приемная Рязанского УФАС России;

8(499)755-23-23 (доб.062-200) – руководитель управления Гребнев Юрий Николаевич;

8(499)755-23-23 (доб.062-111) – заместитель руководителя Евсиков Алексей Анатольевич;

8(499)755-23-23 (доб.062-112) – заместитель руководителя Кошелева Ирина Александровна;

8(499)755-23-23 (доб.062-106) – помощник руководителя Валитов Марат Ахметович.

ИСТОЧНИК KP.RU

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