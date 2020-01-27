В Рязани автомобиль без водителя врезался в здание музея Солженицына

27 Янв. 2020 2020-01-27T16:25:25+03:00

Машина проехала более 40 метров от кинотеатра «Родина». Хозяин машины просто забыл поставить ее на ручник

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27 января около 14 часов 30 минут в Рязани произошло нелепое ДТП. Автомобиль КIA Sorento врезался в недавно отреставрированное здание музея Солженицына на перекрестке улиц Ленина и Праволыбедской.

Очевидцы аварии рассказали корреспонденту «Комсомолки», что увидели, как автомобиль без водителя задним ходом проехал более 40 метров через перекресток и врезался в здание, снеся водосточную трубу. И только по счастливой случайности в ДТП никто не пострадал. При этом, на протяжении нескольких минут не удавалось выяснить, где именно находится водитель иномарки. Когда же он появился, то пояснил, что припарковал автомобиль недалеко от кинотеатра «Родина», однако забыл поставить его на ручной тормоз из-за чего авто и скатилось.

На момент публикации новости официальной информации из ГИБДД не поступало.

Фото: Константин МОГИЛИН.

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ИСТОЧНИК KP.RU