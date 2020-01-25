2020-01-25T18:39:27+03:00
Общество

В Рязани откроется новый пункт по приему платежей на карты «УмКА»

Расположен он будет на улице Циолковского. Пункт-же на улице Электрозаводской – будет закрыт
Яков РЫКОВ
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Фото: администрация Рязани.Фото: администрация Рязани.
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27 января в Рязани откроется новый пункт по пополнению и приобретению транспортных карт «УмКА», сообщает пресс-служба городской администрации. Расположен он будет по адресу: улица Циолковского, 11 (ТЦ «Ямской пассаж», остановка «Музыкальный театр»). Здесь можно будет купить карту, брелок или браслет УмКА «Городская» с тарифным планом «Проездной билет» или «Электронный кошелек».

Кроме того, в этом пункте можно будет пополнить транспортный ресурс-носитель и сразу же им воспользоваться.

Вместе с этим пункт приема платежей по адресу: улица Электрозаводская, 63, офис 305а закрывается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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