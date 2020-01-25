Юный рязанский мошенник обчистил счета продавцов картошки и памперсов
Рязанские оперативники раскрыли два мошенничества, совершенных под видом покупателя на торговой интернет-площадке, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
Так, в октябре прошлого года 51-летняя рязанка выставила на одном из сайтов предложение о продаже картофеля, выращенного на приусадебном участке. В качестве контактной информации она оставила номер сотового телефона.
Через некоторое время женщине позвонил молодой человек и сообщил, что его заинтересовало объявление. Покупатель предложил сначала оплатить покупку на банковскую карту, а затем забрать картофель. Для оплаты он запросил номер банковской карты.
Но вскоре мужчина сказал, что обычным способом перевести деньги не удалось и нужно передать ему код, который сейчас в СМС-сообщении получит продавец. Женщина послушно все выполнила и лишилась 10 тысяч рублей, которые находились на ее карте.
Через пару месяцев произошел аналогичный случай. 62-летняя пенсионерка выставила с на торговой площадке памперсы, которые у нее остались в запасе после воспитания внуков. Позвонивший мужчина сказал, что готов купить памперсы, но может только перечислить деньги на карту, и попросил код из поступившего СМС-сообщения. Рязанка передала этот код и вскоре получила извещение, что ее счет опустошен.
Ценой такой беспечности пенсионерки стали все сбережения карты – 13 тысяч рублей.
Несмотря на хорошую конспирацию оперативники смогли вычислить 17-летнего парня, причастного к мошенничествам. Возбуждены уголовные дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU