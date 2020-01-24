Молодая рязанка во время ссоры убила своего отца

24 Янв. 2020 2020-01-24T20:32:35+03:00

Она ударила родителя ножом в грудь. Теперь дело передано в суд

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Меньше трех месяцев заняло расследование убийства 56-летнего жителя Рязанского района. На скамье подсудимых в ближайшее время окажется его дочь.

Семейная ссора, закончившаяся трагически, произошла 9 ноября. 22-летняя девушка в разгар скандала схватилась за нож и вонзила его родителю в грудь. Мужчина скончался на месте происшествия.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области, обвинительное заключение утверждено, а само уголовное дело по статье 105 УК РФ передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU