Остались только фото: псковичка несколько лет ищет родственников в Рязанской области

24 Янв. 2020 2020-01-24T17:11:40+03:00

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В администрацию Клепиковского района обратилась жительница Пскова Татьяна Чеснокова за помощью в розыске родственников по линии мамы, которые проживали в городе Спас-Клепики в 1972 году.

Как сообщила женщина, это семья ее двоюродной бабушки Казаковой Марфы Михайловны. Отец Татьяны был военный, и они без конца переезжали с места на место. Так связь и потерялась.

Фото предоставлено Татьяной Чесноковой.

«Скорее всего, жив на сегодняшний день только их сын, но может, кто-то узнает по фотографии и откликнется. К тому же муж бабушки Марфы был ветераном Великой Отечественной войны. На телеграмме 1972 года указан и адрес: улица Пролетарская, дом №31. Но может это адрес телеграфа», — говорится в сообщении.

Фото предоставлено Татьяной Чесноковой.

Как рассказала «Комсомолке» сама Татьяна, поиском этой веточки в родословной она начала активно заниматься четыре года назад, когда отец отдал ей все документы и фотографии.

Фото предоставлено Татьяной Чесноковой.

— А вообще поиск родных веду уже 20 лет, — говорит Татьяна Чеснокова. — Все началось с того, что я пообещала маме, перед ее смертью, что найду ее отца, который пропал без вести в 1942 году. Так потихоньку начала разматывать историю семьи.

Фото предоставлено Татьяной Чесноковой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вам что-то известно о судьбе людей, изображенных на фотографии, пишите Татьяне Чесноковой или сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU