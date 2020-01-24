Остались только фото: псковичка несколько лет ищет родственников в Рязанской области
В администрацию Клепиковского района обратилась жительница Пскова Татьяна Чеснокова за помощью в розыске родственников по линии мамы, которые проживали в городе Спас-Клепики в 1972 году.
Как сообщила женщина, это семья ее двоюродной бабушки Казаковой Марфы Михайловны. Отец Татьяны был военный, и они без конца переезжали с места на место. Так связь и потерялась.
Фото предоставлено Татьяной Чесноковой.
«Скорее всего, жив на сегодняшний день только их сын, но может, кто-то узнает по фотографии и откликнется. К тому же муж бабушки Марфы был ветераном Великой Отечественной войны. На телеграмме 1972 года указан и адрес: улица Пролетарская, дом №31. Но может это адрес телеграфа», — говорится в сообщении.
Фото предоставлено Татьяной Чесноковой.
Как рассказала «Комсомолке» сама Татьяна, поиском этой веточки в родословной она начала активно заниматься четыре года назад, когда отец отдал ей все документы и фотографии.
Фото предоставлено Татьяной Чесноковой.
— А вообще поиск родных веду уже 20 лет, — говорит Татьяна Чеснокова. — Все началось с того, что я пообещала маме, перед ее смертью, что найду ее отца, который пропал без вести в 1942 году. Так потихоньку начала разматывать историю семьи.
Фото предоставлено Татьяной Чесноковой.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вам что-то известно о судьбе людей, изображенных на фотографии, пишите Татьяне Чесноковой или сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
ИСТОЧНИК KP.RU