2020-01-24T17:11:40+03:00
Общество

Остались только фото: псковичка несколько лет ищет родственников в Рязанской области

Жительница Пскова перед смертью матери пообещала, что обязательно найдет ее отца
Александр РАДЫГИН
Поделиться:
Фото предоставлено Татьяной Чесноковой.Фото предоставлено Татьяной Чесноковой.
Изменить размер текста:

В администрацию Клепиковского района обратилась жительница Пскова Татьяна Чеснокова за помощью в розыске родственников по линии мамы, которые проживали в городе Спас-Клепики в 1972 году.

Как сообщила женщина, это семья ее двоюродной бабушки Казаковой Марфы Михайловны. Отец Татьяны был военный, и они без конца переезжали с места на место. Так связь и потерялась.

Фото предоставлено Татьяной Чесноковой.

Фото предоставлено Татьяной Чесноковой.

«Скорее всего, жив на сегодняшний день только их сын, но может, кто-то узнает по фотографии и откликнется. К тому же муж бабушки Марфы был ветераном Великой Отечественной войны. На телеграмме 1972 года указан и адрес: улица Пролетарская, дом №31. Но может это адрес телеграфа», — говорится в сообщении.

Фото предоставлено Татьяной Чесноковой.

Фото предоставлено Татьяной Чесноковой.

Как рассказала «Комсомолке» сама Татьяна, поиском этой веточки в родословной она начала активно заниматься четыре года назад, когда отец отдал ей все документы и фотографии.

Фото предоставлено Татьяной Чесноковой.

Фото предоставлено Татьяной Чесноковой.

— А вообще поиск родных веду уже 20 лет, — говорит Татьяна Чеснокова. — Все началось с того, что я пообещала маме, перед ее смертью, что найду ее отца, который пропал без вести в 1942 году. Так потихоньку начала разматывать историю семьи.

Фото предоставлено Татьяной Чесноковой.

Фото предоставлено Татьяной Чесноковой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вам что-то известно о судьбе людей, изображенных на фотографии, пишите Татьяне Чесноковой или сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Остались только фото: псковичка несколько лет ищет родственников в Рязанской области
ЖК «Pride Park» и «Grand Comfort» - лучшие в декабре среди рязанских новостроек
Абрамов покинул пост министра природопользования
Стоят троллейбусы: улицы в самом центре Рязани остались без электроснабжения
На рязанском предприятии нашли молоко, которым можно отравиться
ДТП с маршруткой «Рязань-Скопин»: пять пострадавших и машина в кювете
Рязанцев приглашают на фильм с 10 номинациями на «Оскар»
В Рязани ушла из жизни легендарная врач-хирург Алла Левушкина
Экс-мэру Рязани отказали в УДО, признав злостным нарушителем порядка
Водитель маршрутки обматерил и довел до слез рязанку за тысячную купюру
Губернатор указал главе администрации Шиловского района на зарастающие поля
Ее практически раздело: на улице Тимуровцев машина насмерть сбила женщину
В субботу в Рязанской области нельзя будет купить алкоголь
В Рязани пройдет ледовое шоу Ильи Авербуха «Чемпионы»
На остановке в центре Рязани ограбили водителя маршрутки
Арбитражные войны: рязанским энергетикам все-таки придется заплатить 600 тысяч рублей
Для галочки, а не для людей: новая маршрутка №46 не доезжает до остановок
Состояние сбитого поездом в Михайлове 12-летнего мальчика улучшилось
В рязанском поселке пропал мужчина с седой бородой
Обгорел на 100%: в рязанском селе обнаружили труп мужчины
В ночь на пятницу местами в Рязанской области до -12
Зачислить детей в новую гимназию в Горроще можно с 1 февраля
Жесткое ДТП с наездом на ограждение в Канищеве попало на видео