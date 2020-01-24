Абрамов покинул пост министра природопользования
Сергей Абрамов покинул пост министра природопользования Рязанской области. В региональном правительстве информацию пока не комментируют, но на официальном сайте органа власти и.о. руководителя уже значится Александр Новиков.
Абрамов возглавлял министерство с 18 октября 2017 года. До этого, с февраля 2012-го, был начальником «Пожлеса», причем на эту должность попал сразу после прохождения военной службы (Абрамов с отличием окончил Рязанский институт ВДВ).
О Новикове известно, что он работает в структуре министерства начальником управления государственного экологического надзора.
Александр Новиков. Фото: министерство природопользования Рязанской области.
ИСТОЧНИК KP.RU