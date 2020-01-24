2020-01-24T16:40:44+03:00
Политика

Абрамов покинул пост министра природопользования

Его обязанности исполняет начальник управления государственного экологического надзора
Антон КОНОВАЛОВ
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Сергей Абрамов. Фото: министерство природопользования Рязанской области.Сергей Абрамов. Фото: министерство природопользования Рязанской области.
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Сергей Абрамов покинул пост министра природопользования Рязанской области. В региональном правительстве информацию пока не комментируют, но на официальном сайте органа власти и.о. руководителя уже значится Александр Новиков.

Абрамов возглавлял министерство с 18 октября 2017 года. До этого, с февраля 2012-го, был начальником «Пожлеса», причем на эту должность попал сразу после прохождения военной службы (Абрамов с отличием окончил Рязанский институт ВДВ).

О Новикове известно, что он работает в структуре министерства начальником управления государственного экологического надзора.

Александр Новиков. Фото: министерство природопользования Рязанской области.

Александр Новиков. Фото: министерство природопользования Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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