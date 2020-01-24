2020-01-24T15:39:56+03:00
Общество

На рязанском предприятии нашли молоко, которым можно отравиться

Там же хранились просроченные ветеринарные лекарственные препараты
Антон КОНОВАЛОВ
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В Михаловском районе Россельхознадзор проверил животноводческое предприятие и нашел многочисленные нарушения. Какое юридическое лицо провинилось, в управлении пока предпочли не разглашать. Публикуются лишь результаты ревизии.

Исследование сырого коровьего молока, пробы которого отобрали на предприятии, показало, что мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов в нем почти вдвое больше нормы.

- Это может привести к пищевому отравлению различной степени тяжести, энтеритам, энтероколитам в сочетании с синдромом общей интоксикации, - пояснили специалисты.

Целый ряд претензий проверяющих связан с несоблюдением требований технических регламентов и законодательства РФ. Например, на предприятии хранилось 118 упаковок ветеринарных лекарственных препаратов с истекшим сроком годности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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