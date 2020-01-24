На рязанском предприятии нашли молоко, которым можно отравиться
В Михаловском районе Россельхознадзор проверил животноводческое предприятие и нашел многочисленные нарушения. Какое юридическое лицо провинилось, в управлении пока предпочли не разглашать. Публикуются лишь результаты ревизии.
Исследование сырого коровьего молока, пробы которого отобрали на предприятии, показало, что мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов в нем почти вдвое больше нормы.
- Это может привести к пищевому отравлению различной степени тяжести, энтеритам, энтероколитам в сочетании с синдромом общей интоксикации, - пояснили специалисты.
Целый ряд претензий проверяющих связан с несоблюдением требований технических регламентов и законодательства РФ. Например, на предприятии хранилось 118 упаковок ветеринарных лекарственных препаратов с истекшим сроком годности.
ИСТОЧНИК KP.RU