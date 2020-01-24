ДТП с маршруткой «Рязань-Скопин»: пять пострадавших и машина в кювете
Рейсовый автобус Mercedes столкнулся с легковым автомобилем Chrysler
Фото: 62.мвд.рф
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Пять человек пострадали в результате ДТП с участием рейсового микроавтобуса «Рязань-Скопин». Ехавший из областного центра Mercedes в Пронском районе столкнулся с Chrysler PT Cruiser.
В результате легковой автомобиль вылетел в кювет. Сидевшую за рулем 30-летнюю жительницу Рязанской области и ее 26-летнего пассажира доставили в больницу. Также медицинская помощь понадобилась трем пассажирам маршрутки – 32, 33 и 20 лет.
Как сообщает пресс-служба областного УМВД, аварию спровоцировала водитель Chrysler, которая не справилась с управлением.
Фото: 62.мвд.рф
ИСТОЧНИК KP.RU