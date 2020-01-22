В Рязани откроется киностудия «Дебют», где будут готовить актеров и режиссеров

22 Янв. 2020 2020-01-22T21:51:21+03:00

По планам региональных властей, новое культурно-образовательное учреждение объединит все малые киностудии

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В 2020 году в Рязани на улице Семинарской откроется киностудия «Дебют». Об этом, ссылаясь на регионального министра культуры Виталия Попова, сообщил телеканал «ТКР».

Планы по созданию студии министр озвучил во время встречи с губернатором Николаем Любимовым. По задумке ведомства, на базе «Дебюта» будут обучать актерскому мастерству, продюсированию, режиссуре, операторской работе, сценарному делу и монтажу.

Новое культурно-образовательное учреждение должно стать центром для всех малых муниципальных киностудий.

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ИСТОЧНИК KP.RU