В Рязани откроется киностудия «Дебют», где будут готовить актеров и режиссеров
В 2020 году в Рязани на улице Семинарской откроется киностудия «Дебют». Об этом, ссылаясь на регионального министра культуры Виталия Попова, сообщил телеканал «ТКР».
Планы по созданию студии министр озвучил во время встречи с губернатором Николаем Любимовым. По задумке ведомства, на базе «Дебюта» будут обучать актерскому мастерству, продюсированию, режиссуре, операторской работе, сценарному делу и монтажу.
Новое культурно-образовательное учреждение должно стать центром для всех малых муниципальных киностудий.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
ИСТОЧНИК KP.RU