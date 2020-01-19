Три литра кипятка в секунду: в Кальном прорвало теплотрассу
В микрорайоне Кальное произошел порыв теплотрассы. Об этом «Комсомолке» сообщили местные жители. По словам людей, горячая вода хлыщет по «два-три литра в секунду».
— На трубе диаметром около 40 см уже был хомут. Скорее всего это объект РМПТС. Теплотрасса находится на улице Боголюбова, — сообщил очевидец.
К настоящему времени комментария от городской администрации по факту коммунальной аварии получить не удалось, но запрос направлен. Подробности уточняются.
КУДА ЗВОНИТЬ?
Если у вас проблемы с подачей горячей воды в Рязани, звоните в диспетчерский отдел РМПТС по телефону: (4912) 34-05-44.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
ИСТОЧНИК KP.RU