2020-01-19T16:49:04+03:00
Недвижимость

Три литра кипятка в секунду: в Кальном прорвало теплотрассу

Рязанцы сообщают об очередной коммунальной аварии на одной из улиц Рязани
Яков РЫКОВ
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Три литра кипятка в секунду: в Кальном прорвало теплотрассу. Фото: КП-Рязань.Три литра кипятка в секунду: в Кальном прорвало теплотрассу. Фото: КП-Рязань.
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В микрорайоне Кальное произошел порыв теплотрассы. Об этом «Комсомолке» сообщили местные жители. По словам людей, горячая вода хлыщет по «два-три литра в секунду».

— На трубе диаметром около 40 см уже был хомут. Скорее всего это объект РМПТС. Теплотрасса находится на улице Боголюбова, — сообщил очевидец.

К настоящему времени комментария от городской администрации по факту коммунальной аварии получить не удалось, но запрос направлен. Подробности уточняются.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Если у вас проблемы с подачей горячей воды в Рязани, звоните в диспетчерский отдел РМПТС по телефону: (4912) 34-05-44.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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