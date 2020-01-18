2020-01-18T10:27:24+03:00
Экономика

Тепличный комплекс за 9,3 млрд рублей строят возле Новомичуринска

Там будут работать свыше полутысячи человек. Ввод объекта запланирован на октябрь
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: ryazangov.ruФото: ryazangov.ru
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Инвесторы из Турции (см. «Конкретно») строят в Пронском районе крупный тепличный комплекс. Как сообщает по итогам совещания 17 января областное правительство, там круглогодично будут выращивать около десятка сортов овощных культур.

Объем инвестиций оценивается в 9,3 млрд рублей. Комплекс займет 40 гектаров, а работать на нем будут свыше полутысячи человек.

Местные СМИ выяснили, что стройка идет возле Новомичуринска. Директор ООО «Пронское» Магомед Вахабов в комментарии издательству «Пресса» заявил, что работы ведутся круглосуточно, но при этом назвал иную площадь, на которой развернет свою деятельность новое предприятие, – 90 гектаров.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на октябрь 2020 года.

КОНКРЕТНО

Участников совещания со стороны инвесторов кабмин представил так:

- финансовый директор «Анекс Тур» Эртем Салман;

- председатель совета директоров «Артджан Тарым Урюнлери Ятырым Данышманлык Санайи Ве Тиджарет Лимитед Ширкети» Мустафа Сатыджы;

- генеральный директор ООО «А Агро» Арда Кайа;

- генеральный директор ООО «А Агро Рязань» Рамиз Гамид оглы Шабанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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