Тепличный комплекс за 9,3 млрд рублей строят возле Новомичуринска
Инвесторы из Турции (см. «Конкретно») строят в Пронском районе крупный тепличный комплекс. Как сообщает по итогам совещания 17 января областное правительство, там круглогодично будут выращивать около десятка сортов овощных культур.
Объем инвестиций оценивается в 9,3 млрд рублей. Комплекс займет 40 гектаров, а работать на нем будут свыше полутысячи человек.
Местные СМИ выяснили, что стройка идет возле Новомичуринска. Директор ООО «Пронское» Магомед Вахабов в комментарии издательству «Пресса» заявил, что работы ведутся круглосуточно, но при этом назвал иную площадь, на которой развернет свою деятельность новое предприятие, – 90 гектаров.
Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на октябрь 2020 года.
КОНКРЕТНО
Участников совещания со стороны инвесторов кабмин представил так:
- финансовый директор «Анекс Тур» Эртем Салман;
- председатель совета директоров «Артджан Тарым Урюнлери Ятырым Данышманлык Санайи Ве Тиджарет Лимитед Ширкети» Мустафа Сатыджы;
- генеральный директор ООО «А Агро» Арда Кайа;
- генеральный директор ООО «А Агро Рязань» Рамиз Гамид оглы Шабанов.
ИСТОЧНИК KP.RU