2020-01-17T13:21:36+03:00
Происшествия

Пьяный на «четырнадцатой» под Рязанью влетел в попутный трактор

Лишенный прав водитель погиб на месте ДТП
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: УМВД по Рязанской области.Фото: УМВД по Рязанской области.
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16 января на трассе Р-132 под Рязанью случилась смертельная авария. Примерно в 21.00 «четырнадцатая» в районе деревни Высоковские дворики врезалась в попутный трактор.

Судя по фото с места ДТП, скорость легковой автомобиль развил немалую. В результате столкновения водитель ВАЗ-2114, житель Захаровского района 25 лет, погиб. Как оказалось, он уже дважды привлекался к ответственности за пьяную езду и был лишен прав. Алкоголь в его крови нашли и на этот раз.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в других четырех ДТП за минувшие сутки пострадали шесть человек. Инспекторы задержали на дорогах региона семь автолюбителей, которые сели за руль нетрезвыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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