Рязанский Роспотребнадзор рассказал о смертельных случаях отравления спиртным

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:11:11+03:00

Их в 2019 году зарегистрировали 163. Чаще гибнут мужчины среднего возраста, но был и один подросток

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163 человека за 2019 год погибли от отравления спиртосодержащей продукцией. Такую статистику приводит управление Роспотребнадзора по Рязанской области.

Всего случаев острых отравлений зарегистрировано 577, причем «группой риска» (самой массовой из всех) являются мужчины в возрасте 40-44 лет. В 10 случаях пострадали 15-17-летние подростки, причем один из них в итоге умер.

Сильное токсическое воздействие на организм чаще всего связано с наличием в выпивке этанола (85,3%), на втором месте – употребление суррогатов алкоголя (12,4%).

Чтобы проследить тенденцию, Роспотребнадзор сравнивает нынешние выкладки с 2013 годом и констатирует, что количество острых отравлений снизилось на треть, а летальных исходов – на 20%.

ИСТОЧНИК KP.RU